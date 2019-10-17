برنامج Rendez-vous على التاسعة : المهنية و الإنارة

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - استطاع البرنامج السياسي rendez-vous على قناة التاسعة أن يجلب انتباه المشاهدين و يحصد نسبة متابعة محترمة بسبب مهنية مقدمة البرنامج ملاك البكاري و المحللين حبيب بوعجيلة و برهان بسيس الذين قدموا اضافة نوعية و تعاملوا مع الاحداث السياسية و المناسبات الإنتخابية بموضوعية بعيدا عن خطاب الكراهية و الأحقاد التي تحترفها منابر أخرى أساءت للمشهد الاعلامي و اصبحت عنوان الرداءة و بث خطاب الإحباط ضمن حسابات ايديولوجية و سياسية مفضوحة .
تدخلات المحلل حبيب بوعجيلة و الكرونيكور برهان بسيس وهما العارفان بخفايا المطبخ السياسي ساهمت في تطوير الوعي و إنارة المتابعين كما اثبتت ملاك البكاري حرفية ملحوظة في ادارة الحوار و اكتسبت خبرة محترمة في مناقشة الضيوف و السيطرة على برنامجها ..
برنامج سياسي على قناة خاصة يؤكد أن الاعلام التونسي بدا يتعافى و صار يحترم ذكاء الشعب .
تدخلات المحلل حبيب بوعجيلة و الكرونيكور برهان بسيس وهما العارفان بخفايا المطبخ السياسي ساهمت في تطوير الوعي و إنارة المتابعين كما اثبتت ملاك البكاري حرفية ملحوظة في ادارة الحوار و اكتسبت خبرة محترمة في مناقشة الضيوف و السيطرة على برنامجها ..
برنامج سياسي على قناة خاصة يؤكد أن الاعلام التونسي بدا يتعافى و صار يحترم ذكاء الشعب .
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Par:essoltan (France )
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