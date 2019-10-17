محلل سياسي إسرائيلي: علينا ان نتصل بفرنسا حتى تضغط على قيس سعيد ليغير موقفه منا

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- قال محلل سياسي إسرائيلي عبر قناة i24 انه يجب على سلطات بلاده ان تتصل بفرنسا حتى تضغط على الرئيس التونسي المنتخب حديثا قيس سعيد لكي يغير موقفه من اسرائيل وذلك على خلفية تصريحاته الاخيرة والذي اعتبر التطبيع خيانة.وقال المحلل الاسرائيلي " حديث قيس سعيد لن يؤدي الى تغيير الوضع الحالي وهو يتاجر بالتالي بالقضية الفلسطينية كما يفعل الحكام العرب.وتابع المحلل " يكفي اننا سنذهب للدولة الراعية لتونس وهي فرنسا حتى تجتمع بسعيد وتحذره من مغبة المضي في مواقفه العنترية تجاه تل ابيب متابعا " اين هم القيادات العربية التي هددت اسرائيل كمحمد مرسي الذي في حكمه رفرف علم اسرائيل في القاهرة".