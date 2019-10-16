الصافي سعيد: اخاف على قيس سعيد من الخارج والداخل و كنت حذّرته

Mercredi 16 Octobre 2019



باب نات

- قال النائب في البرلمان الصافي سعيد في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان اف ام ان انه خائف على الرئيس المقبل لتونس من خطر الداخل والخارج.واضاف الصافي سعيد " حذرت قيس سعيد من محاولات التاثير والهيمنة مضيفا " نحن المستقلون نتعرض دائما لضغوطات من الجميع لاننا لا نملك احزابا او تحالفات حزبية.