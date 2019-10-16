Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - قال النائب في البرلمان الصافي سعيد في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان اف ام ان انه خائف على الرئيس المقبل لتونس من خطر الداخل والخارج.
واضاف الصافي سعيد " حذرت قيس سعيد من محاولات التاثير والهيمنة مضيفا " نحن المستقلون نتعرض دائما لضغوطات من الجميع لاننا لا نملك احزابا او تحالفات حزبية.
واضاف الصافي سعيد " حذرت قيس سعيد من محاولات التاثير والهيمنة مضيفا " نحن المستقلون نتعرض دائما لضغوطات من الجميع لاننا لا نملك احزابا او تحالفات حزبية.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: الصافي سعيد: اخاف على قيس سعيد من الخارج والداخل و كنت حذّرته