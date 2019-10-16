قناة التاسعة: فاضل عبد الكافي , خيام التركي وحكيم بن حمودة من الاسماء المطروحة لترؤس الحكومة المقبلة

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - كشفت قناة التاسعة انه عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية بدوريها الأول والثاني والإنتخابات التشريعية و إقرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للنتائج النهائية انطلقت المشاورات لإختيار رئيس حكومة مشيرة انه أنه تم طرح 3 أسماء من الكفاءات (تكنوقراط) و 3 أسماء من السياسيين على طاولة التشاور.
والاسماء المطروحة حسب قناة التاسعة فاضل عبد الكافي وهو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد 2016 اضافة الى خيام التركي وكان مرشحا لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا .
كما تم إقتراح إسم حكيم بن حمودة وهو وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة التي تم المصادقة عليها في 2014.
والاسماء المطروحة حسب قناة التاسعة فاضل عبد الكافي وهو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد 2016 اضافة الى خيام التركي وكان مرشحا لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا .
كما تم إقتراح إسم حكيم بن حمودة وهو وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة التي تم المصادقة عليها في 2014.
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Par:kerker (France )
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