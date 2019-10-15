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بيان حركة الشعب حول الإنتخابات التشريعية و الرئاسية والوضع العام بالبلاد

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
بلاغ صحفي - اجتمع المكتب السياسي لحركة الشعب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 وتدارس نتائج الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والوضع العام بالبلاد و إذ يثمّن عاليا المنجز الذي حققه الشعب التونسي فإنه:

1.يهنّئ الأستاذ قيس سعيد بالثقة التي منحه إياها الشعب التونسي من خلال انتخابه رئيسا للبلاد للمدة الرئاسية 2019-2024 و يؤكد التزام حركة الشعب بالعمل مع مؤسّسة الرئاسة لما فيه مصلحة البلاد و كل التونسيات والتونسيين و بما يضمن استقلال القرار الوطني و تحقيق تنمية مستدامة وتوزيع عادل للثروة الوطنية و التصدي للفساد والإرهاب و رهن مقدرات البلاد للأجنبي.


2.يقف اجلالا امام إرادة الشعب و اختياراته خلال المراحل الثلاث للانتخابات ويحثّ خاصة الشباب الذي ساهم بشكل كبير في الحملات الانتخابية وفي نتائج الاقتراع للعمل من اجل إنجاح شعارات الثورة و مطالب أبنائها في حياة كريمة و وطن آمن.

3.يثمّن المجهود الذي بذله أبناء الحركة نساء و رجالا و أنصارها و أصدقائها وناخبيها و درجة الإنضباط العالية خلال الانتخابات الرئاسيّة و التشريعيّة ممّا مكّن الحركة من الفوز بعدد محترم من المقاعد يؤهلها للعب دورها الوطني في هذه المرحلة الحسّاسة.

4. يؤكّد لعموم الشعب أنّ حركة الشعب ستقوم بدورها البرلماني و السياسي والوطني لحماية الحرّيات و الحقوق المكتسبة و مدنيّة الدّولة و الخيار الإجتماعي. كما يؤكّد أنّ نواب الحركة في البرلمان سيكونون صوت كل التّونسيات و التّونسيين.


  
  
     
  
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