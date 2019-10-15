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بيان حركة حركة تحيا تونس بمناسبة عيد الجلاء

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
بلاغ صحفي - تحيي تونس اليوم بكلّ فخر، الذكرى السّادسة و الخمسين لعيد الجلاء.
تحيي تونس اليوم ذكرى استبسال التونسيين في الدّفاع عن رفعة و مناعة هذا الوطن، في ملحمة انطلقت في فيفري 1958 إبان أحداث ساقية سيدي يوسف، و امتدّت إلى أكتوبر 1963، قدّم فيها شهداء تونس قربان الدّم فداءً للحرية و العزة، و كان فيها للنزال السياسي و الديبلوماسي دور كبير، توّجت بجلاء آخر جندي مستعمر عن أرض بنزرت في 15 أكتوبر 1963.

و بهذه المناسبة تؤكد حركة تحيا تونس على تمسكها بكل منجزات الجمهورية و قيمها الخالدة من مدنية الدولة و علوية القانون و المساواة بين المواطنين.

إننا في "حركة تحيا تونس" على العهد مع شعبنا لاستكمال بناء الجمهورية الثانية و مؤسساتها التي أقرها دستور ثورة الحرية و الكرامة، و نهيب بكل القوى الحية التكاتف من أجل انجاز أولوياتنا الوطنية من مكافحة الإرهاب و مقاومة الفساد وتثبيت مكاسب ديمقراطيتنا الناشئة.
إن مشروع الجمهورية الديمقراطية مقترن لدينا بقناعة راسخة و هي ضرورة تشريك واسع لشباب تونس و نسائها وجهاتها في إدارة الشأن العام، ذلك سبيلنا لتحقيق التنمية و التشغيل و الازدهار و ترسيخ عقد اجتماعي جديد، و نعلن عن:
ـ تمسّكنا بالوحدة الوطنية بين التونسيين أفرادا ومؤسسات.
ـ دعمنا الدّائم لمؤسسات الدولة و قواتنا الأمنية و العسكرية.
ـ انخراطنا الكامل في مسار مقاومة الإرهاب و الفساد.
ـ انتصارنا لقيم الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية و المساواة بين الجهات.
على اثر اختتام المسار الانتخابي، تنطلق تونس في كتابة صفحة جديدة من تاريخها، صفحة نريدها مشرقة، ترتقي لمستوى تضحيات أجدادنا، بُناة الدّولة الحديثة الذين تاقوا للحرية واقتلعوها بإرادة من حديد، علينا اليوم أن نتسلّح بمثل هذه الإرادة و العزم حتى نثبّت خطى ديمقراطيّتنا و ننجح في تحقيق ما يصبو إليه التونسيون و التونسيات من الكرامة و العيش في وطن حرّ و عادل.

تحيا تونس

سليم العزابي
الأمين العام لحركة تحيا تونس

  
  
     
  
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