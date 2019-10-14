Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hallet Layali  

ملك البحرين يبعث برقية تهنئة للرئيس التونسي المنتخب

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب قيس سعيد .

ووفق وكالة الأنباء البحرينية, ''اعرب الملك حمد في البرقية عن اطيب وخالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية للجمهورية التونسية الشقيقة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وموفور الصحة والعافية وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا جلالته بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين''.


وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء يوم الاثنين، في مركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جمعت المرشحين قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب "قلب تونس") والتي أسفرت عن فوز سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين في الداخل والخارج.

وأسفرت عمليات فرز الأصوات خلال الانتخابات، التي جرت أمس الأحد في 33 دائرة انتخابية، على حصول المرشحين على النسب المائوية التالية من مجمل اصوات الماخبين والذين قدرت الهيئة عددهم بـ 3 مليون و 892 الفا و85 ناخبا.

  
  
     
  
rtt-55fa5c204bf3f8b399bc6afe8f1337f9-2019-10-14 22:27:14






0 de 0 commentaires pour l'article 191003



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
24°
 24° % 78 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2328°-2024°-1926°-1826°-19
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571090978|191003 578|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires