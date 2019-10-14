ملك البحرين يبعث برقية تهنئة للرئيس التونسي المنتخب

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب قيس سعيد .ووفق وكالة الأنباء البحرينية, ''اعرب الملك حمد في البرقية عن اطيب وخالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية للجمهورية التونسية الشقيقة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وموفور الصحة والعافية وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا جلالته بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين''.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء يوم الاثنين، في مركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جمعت المرشحين قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب "قلب تونس") والتي أسفرت عن فوز سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين في الداخل والخارج.وأسفرت عمليات فرز الأصوات خلال الانتخابات، التي جرت أمس الأحد في 33 دائرة انتخابية، على حصول المرشحين على النسب المائوية التالية من مجمل اصوات الماخبين والذين قدرت الهيئة عددهم بـ 3 مليون و 892 الفا و85 ناخبا.