زياد العذاري في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- تنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بواشنطن.وتشارك تونس بوفد يترأسه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محافظ الجمهورية التونسية بالبنك العالمي، زياد العذاري ويضم كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.وستكون للوزير لقاءات ثنائية منها بالخصوص، لقاء مع نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ونائبة رئيس برنامج COMPACT الأمريكي لتحدي الألفية، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية وغيرهم.كما سيشارك الوزير في الجلسات المبرمجة بالمناسبة، منها الجلسة العامة للمحافظين واجتماع محافظي البلدان الإفريقية واجتماع المحافظين العرب، هذا إلى جانب لقاءات ثنائية مع نظراءه من عدد من البلدان المشاركة.هذا وسيشرف زياد العذاري على ندوة خاصة بتونس، سينظمها معهدCARNEGIE للسلام العالمي على هامش الاجتماعات السنوية، سيتم خلالها التطرق إلى "التحديات السياسية والاقتصادية والفرص المتاحة لاستثمار والشراكة في تونس" في ضوء الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد وذلك بحضور شخصيات سياسية وخبراء من عالم المال والأعمال.كما سيشارك الوزير في اجتماع مجموعة COMESA "السوق المشتركة لبلدان جنوب وشرق إفريقيا" ، التي انضمت إليها تونس سنة 2018 وذلك للتباحث حول الخطوات العملية الكفيلة بتعزيز الاندماج الاقتصادي بين البلدان الأعضاء من خلال دفع التبادل التجاري والتشجيع على الاستثمار والشراكة ووضع الأطر المحفزة لذلك.