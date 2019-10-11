Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - اثار الجمعة 11 أكتوبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي حملة ساخرة على موقع الفايسبوك بسبب ما اعتبروه مستوى ضعيف للقروي خلال المناظرة التلفزية المخصصة للرئاسية.
وتنوعت التعليقات في هذا السياق وقال عديد النشطاء ساخرين من القروي "لو بقيت في السجن كان أفضل لك " وقال الناقد الساخر صابر الوسلاتي "الحبس سُترة".
وأضاف الوسلاتي متهكّما أنه لا وجود لتكافئ الفرص في المناظرة وقال " تكافؤ الفرص غير متوفّر... الأمخاخ الزوز موش كيف كيف".
واعتبر النشطاء أن تفوّق قيس سعيّد على القروي كان واضحا على جميع الأصعدة سواء تعلّق الأمر بالمظهر أو الحضور الذهني أو دقة المداخلات.
وتداولت صفحات الفايسبوك صورة للصحفي المصور ياسين القايدي تلخّص حسب تقديرهم، بوضوح هذا التفوّق حتى أن نبيل القروي بدا في الصورة وكأنه معجب بقيس سعيّد.
وعلق عديد النشطاء بالقول يبدو أن القروي قرّر بعد المناظرة انتخاب قيس سعيد.
وتنوعت التعليقات في هذا السياق وقال عديد النشطاء ساخرين من القروي "لو بقيت في السجن كان أفضل لك " وقال الناقد الساخر صابر الوسلاتي "الحبس سُترة".
وأضاف الوسلاتي متهكّما أنه لا وجود لتكافئ الفرص في المناظرة وقال " تكافؤ الفرص غير متوفّر... الأمخاخ الزوز موش كيف كيف".
واعتبر النشطاء أن تفوّق قيس سعيّد على القروي كان واضحا على جميع الأصعدة سواء تعلّق الأمر بالمظهر أو الحضور الذهني أو دقة المداخلات.
وتداولت صفحات الفايسبوك صورة للصحفي المصور ياسين القايدي تلخّص حسب تقديرهم، بوضوح هذا التفوّق حتى أن نبيل القروي بدا في الصورة وكأنه معجب بقيس سعيّد.
وعلق عديد النشطاء بالقول يبدو أن القروي قرّر بعد المناظرة انتخاب قيس سعيد.
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Par:kamelwww (France )
Sur: بعد مناظرة الرئاسية، نبيل القروي يقرّر انتخاب قيس سعيّد !!