جوهر بن مبارك: نبيل القروي اعترف بالصوت والصورة بالتعامل مع ضابط اسرائيلي والبعض يتحاور معه بطريقة عادية

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- عبر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل عن استغرابه من فضيحة استقبال القروي في الاعلام واعترافه بالتعامل مع ضابط مخابرات اسرائيلي.واضاف جوهر بن مبارك "هل من المعقول ان يعترف شخص بتعامله مع ضابط مخابرات اسرائيلي في قناة خاصة ونحن نستمع اليه وكان شيئا لم يكن.وتابع جوهر بن مبارك " هذا الاعتراف من جانب القروي في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون متابعا " يمكن ان لا نصوت لقيس سعيد ولكن من العيب التصويت لفاسد.