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جوهر بن مبارك: نبيل القروي اعترف بالصوت والصورة بالتعامل مع ضابط اسرائيلي والبعض يتحاور معه بطريقة عادية

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - عبر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل عن استغرابه من فضيحة استقبال القروي في الاعلام واعترافه بالتعامل مع ضابط مخابرات اسرائيلي.

واضاف جوهر بن مبارك "هل من المعقول ان يعترف شخص بتعامله مع ضابط مخابرات اسرائيلي في قناة خاصة ونحن نستمع اليه وكان شيئا لم يكن.


وتابع جوهر بن مبارك " هذا الاعتراف من جانب القروي في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون متابعا " يمكن ان لا نصوت لقيس سعيد ولكن من العيب التصويت لفاسد.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190783

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 10h 09m |           
يا سي جوهر: هاذا هو العهر السياسي

Mandhouj  (France)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 47m |           
يوم 13 أكتوبر ننتخب قيس سعيد رئيسا للجمهورية. ثم القضاء سيأخذ مجراه الطبيعي بأقل ضغوط، حتى لا أقول بدون ضغوط. الثورة المضادة لن تلقي المنديل بسهولة. لذلك مع انتخاب قيس سعيد رئيس الدولة ، على الأحزاب المحسوبة على الثورة و الديمقراطية، يجب أن تساهم في الحكم، و هكذا تكون لنا حكومة جادة في محاربة الفساد .

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 08h 39m |           
هذا الكلب المصروع , نبيل القروي ,متهم بالرشاوي و تبويض الأموال و التهرب الضريبي , تمويل خارجي بملايين الدولارات , إستعمال ضغوط دولية من أمريكا و روسيا و إسرائيل و شراء ذمم رجال أعمال فاسدين , التجسس على معارضيه و يسب الله جل جلاله علنا و يقول كلام البذيء أمام الناس و لا يحترم لا كبير و لا صغير و إنما يستغل ضعفهم و قلة ذات اليد و فقرهم و مرضهم , كل هذا ليحكم تونس كما يشاء و يفعل فيها ما يشاء ,هذا ما تعلمه من بالسكوني المافيا ؟ حتى "بابلو
إسكوبار" لم يتأمر على الدولة الكولومبية , هذا إبليس على وجه الارض
https://youtu.be/SpZsDKuNzNA



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