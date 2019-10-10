سيف الدين مخلوف: شروط محمد عبّو ''تفدليكه'' والوزارات لا تُطْلَبُ من مريم بالقاضي

Jeudi 10 Octobre 2019



باب نات

- قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان افى ام" ان شروط مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو للدخول في الحكومة تعجيزية مضيفا " عبو "يفدلك".وكان محمد عبو طالب بوزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري للدخول في حكومة تقودها حركة النهضة.وأضاف مخلوف " اعتقد ان محمد عبو كان في حالة انفعال ولا اعتقد ان الوزارات تؤخذ من مريم بالقاضي.