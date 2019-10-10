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سيف الدين مخلوف: شروط محمد عبّو ''تفدليكه'' والوزارات لا تُطْلَبُ من مريم بالقاضي

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان افى ام" ان شروط مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو للدخول في الحكومة تعجيزية مضيفا " عبو "يفدلك".
وكان محمد عبو طالب بوزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري للدخول في حكومة تقودها حركة النهضة.
وأضاف مخلوف " اعتقد ان محمد عبو كان في حالة انفعال ولا اعتقد ان الوزارات تؤخذ من مريم بالقاضي.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190712

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 07h 50m |           
بصراحة سيف الدين مخلوف يمثل في الحقيقة شباب النهضة المتحمس المنشق عن قدماء النهضة .يعني سنشهد تأخر الوالدين في الحوارات القادمة ليتقدم الأبناء لمواجهة كل الفرقعات الصوتية .



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