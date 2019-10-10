سيف الدين مخلوف: شروط محمد عبّو ''تفدليكه'' والوزارات لا تُطْلَبُ من مريم بالقاضي

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان افى ام" ان شروط مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو للدخول في الحكومة تعجيزية مضيفا " عبو "يفدلك".
وكان محمد عبو طالب بوزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري للدخول في حكومة تقودها حركة النهضة.
وأضاف مخلوف " اعتقد ان محمد عبو كان في حالة انفعال ولا اعتقد ان الوزارات تؤخذ من مريم بالقاضي.
وكان محمد عبو طالب بوزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري للدخول في حكومة تقودها حركة النهضة.
وأضاف مخلوف " اعتقد ان محمد عبو كان في حالة انفعال ولا اعتقد ان الوزارات تؤخذ من مريم بالقاضي.
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Par:tfouhrcd (Finland )
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