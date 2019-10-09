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حوار خاص مع آري بن ميناشي الخميس على قناة التاسعة...

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - قال الصحفي التونسي المقيم بكندا زهير طابا انه تمكن من الوصول الى صاحب شركة العلاقات الكندية ضابط المخابرات الاسرائيلي آري بن ميناشي وانه اجرى معه حوار بالصورة والصوت سينشر قريبا واضاف الصحفي انه لاول مرة يشعر بان مصير تونس بين يديه.

وكتب زهير طابا على صفحته بالفايسبوك ''قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان... سوف تصدمون ''




وأضاف زهير طابا في تدوينة فايسبوكية ثانية :

"غدا....أول ظهور تلفزي لآري بن ميناشي منذ 1991

-كيف تم اللقاء به؟
-كيف و وصلنا إليه؟
ما هي علاقته بالموساد ؟
-ما هي علاقته بتونس؟
ما علاقته بنبيل القروي ؟
-من الذي أمضى معه العقد الأول؟
- من الذي أمضى معه العقد الثاني؟
- من الذي طلب نشر العقد ؟
-ما علاقة نبيل القروي بليبيا و السودان؟
-لماذا طلب القروي عودة بن ميناشي الى تونس يوما قبل ايقافه؟
- ماذا قال بن ميناشي عن تونس؟
-هل هناك ضغوطات أمريكية لآخراج القروي من السجن؟

هذا و غيره تعرفونه في سهرة الغد على إحدى التلفزات التونسية التي قبلت بث الحوار كما هو ( بحشيشو و ريشو) و هذا كان شرطنا."

وكان الراي العام في تونس اهتز قبل ايام من الانتخابات التشريعية بعد تداول اخبار تفيد بان المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي تعاقد مع شركة علاقات عامة كندية يملكها ضابط سابق في المخابرات الاسرائيلية بهدف مساعدته على اجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في روسيا والولايات المتحدة الامريكية.
ونفى المرشح الرئاسي القروي التهم مشيرا انها محاولة لتشويهه قبل الاستحقاق الانتخابي".

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1 de 1 commentaires pour l'article 190673

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 14h 37m |           
قبل كل إستحقاق إنتخابي ، تخرج مثل هذه الأخبار.

لمــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟




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الأربعاء 09 أكتوبر 2019 | 10 صفر 1441
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