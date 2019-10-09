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في سليمان : الدّولة تسترجع عقارا بصفة رضائية

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - تواصلا مع النسق الحثيث لحملة الاسترجاع الوطنية لعقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل مساء أمس الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 عقارا دوليا فلاحيا كائنا بسليمان من ولاية نابل يمسح 03 هك ونصف. علما وأن كامل المساحة مزروعة زياتين منتجة.

وجرى استرجاع هذا العقار بصورة رضائية وبحضور أجهزة الدولة المعنية.


وقد تحوزت به مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل ثم أحالته على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي الخيام- حشاد) للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية.

مع الإشارة إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية نابل قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 1273 هك.



  
  
     
  
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