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سيف الدين مخلوف لانصاف الهمامي... شدّ دارك ونعلم انّك مشبوهة

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " أن ما يعرف بحركة شباب تونس الوطني هي حركة مشبوهة مضيفا " انصاف الهمامي مشبوهة وتستضيفها كل القنوات لتشويه سعيد وتشويهنا".

واضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يعلم جيدا ان قيس سعيد بعيد تماما عن كل تلك الجمعيات المشبوهة والمدعومة من جهات مناهضة للتيار الثوري"متابعة " شد دارك".
وتابع مخلوف " ما يعرف بالجيش الاحمر الالكتروني الذي اعلنت عنه الهمامي جزء من المخطط".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190640

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 21h 07m |           
أنت هو الراجل يا سيف الدين مخلوف , عرفت كيف تجاوبها




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