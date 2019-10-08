سيف الدين مخلوف لانصاف الهمامي... شدّ دارك ونعلم انّك مشبوهة

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " أن ما يعرف بحركة شباب تونس الوطني هي حركة مشبوهة مضيفا " انصاف الهمامي مشبوهة وتستضيفها كل القنوات لتشويه سعيد وتشويهنا".
واضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يعلم جيدا ان قيس سعيد بعيد تماما عن كل تلك الجمعيات المشبوهة والمدعومة من جهات مناهضة للتيار الثوري"متابعة " شد دارك".
وتابع مخلوف " ما يعرف بالجيش الاحمر الالكتروني الذي اعلنت عنه الهمامي جزء من المخطط".
واضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يعلم جيدا ان قيس سعيد بعيد تماما عن كل تلك الجمعيات المشبوهة والمدعومة من جهات مناهضة للتيار الثوري"متابعة " شد دارك".
وتابع مخلوف " ما يعرف بالجيش الاحمر الالكتروني الذي اعلنت عنه الهمامي جزء من المخطط".
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Par:hetler (Tunisia )
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