سيف الدين مخلوف لانصاف الهمامي... شدّ دارك ونعلم انّك مشبوهة

Mardi 08 Octobre 2019



باب نات

- قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " أن ما يعرف بحركة شباب تونس الوطني هي حركة مشبوهة مضيفا " انصاف الهمامي مشبوهة وتستضيفها كل القنوات لتشويه سعيد وتشويهنا".واضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يعلم جيدا ان قيس سعيد بعيد تماما عن كل تلك الجمعيات المشبوهة والمدعومة من جهات مناهضة للتيار الثوري"متابعة " شد دارك".وتابع مخلوف " ما يعرف بالجيش الاحمر الالكتروني الذي اعلنت عنه الهمامي جزء من المخطط".