جبل الجلود- القبض على شخصين من أجل ''مسك وحيازة وترويج مادّة مخدّرة''

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - بناء على معلومات مفادها تورّط شخص بجهة جبل الجلود من ولاية تونس في ترويج المخدّرات، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يوم 07 أكتوبر 2019، بعد تعميق التّحرّيات من مداهمة منزل المعني بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة والقبض عليه وحجز 200 قرصا مخدّرا و11 علبة "كارتيانا"، وقد تبيّن أنّ المعني محلّ منشور تفتيش من أجل السّرقة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "مسك وحيازة وترويج مادّة مخدّرة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "مسك وحيازة وترويج مادّة مخدّرة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
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