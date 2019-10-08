بعد فوز النهضة في التشريعية، قلب تونس يستنكر...ويعلن امكانية انسحاب القروي من سباق الرئاسة

Mardi 08 Octobre 2019



باب نات

- كشف الثلاثاء 8 أكتوبر، القيادي بحزب قلب تونس عيضا اللومي عن وجود حالة احتقان واستياء كبيرين في صفوف قيادات وقواعد الحزب بسبب ما وصفه تعثر المسار الديمقراطي.وشدّد اللومي في حوار لموقع لشارع المغاربي على أن حزبه يرفض "الظلم" الذي يتعرّض له مرشحهم للدور الثاني للانتخابات الرئاسية متهما القضاء بمصادرة المسار وفق تعبيره.ولم ينفي اللومي امكانية اعلان القروي الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية قائلا "انسحاب القروي أمر وارد ومطروح ولن نكون زور على عملية تزوير مسبق للانتخابات".ويتزامن تصريح اللومي مع انتهاء هيئة الانتخابات من احتساب 100 بالمائة من المحاضر التي كشفت فوز النهضة بالصدارة في 25 دائرة انتخابية ما سيمكّنها على الأرجح من الحصول على قرابة 60 مقعد بالبرلمان.