بعد فوز النهضة في التشريعية، قلب تونس يستنكر...ويعلن امكانية انسحاب القروي من سباق الرئاسة

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - كشف الثلاثاء 8 أكتوبر، القيادي بحزب قلب تونس عيضا اللومي عن وجود حالة احتقان واستياء كبيرين في صفوف قيادات وقواعد الحزب بسبب ما وصفه تعثر المسار الديمقراطي.
وشدّد اللومي في حوار لموقع لشارع المغاربي على أن حزبه يرفض "الظلم" الذي يتعرّض له مرشحهم للدور الثاني للانتخابات الرئاسية متهما القضاء بمصادرة المسار وفق تعبيره.
ولم ينفي اللومي امكانية اعلان القروي الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية قائلا "انسحاب القروي أمر وارد ومطروح ولن نكون زور على عملية تزوير مسبق للانتخابات".
ويتزامن تصريح اللومي مع انتهاء هيئة الانتخابات من احتساب 100 بالمائة من المحاضر التي كشفت فوز النهضة بالصدارة في 25 دائرة انتخابية ما سيمكّنها على الأرجح من الحصول على قرابة 60 مقعد بالبرلمان.
وشدّد اللومي في حوار لموقع لشارع المغاربي على أن حزبه يرفض "الظلم" الذي يتعرّض له مرشحهم للدور الثاني للانتخابات الرئاسية متهما القضاء بمصادرة المسار وفق تعبيره.
ولم ينفي اللومي امكانية اعلان القروي الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية قائلا "انسحاب القروي أمر وارد ومطروح ولن نكون زور على عملية تزوير مسبق للانتخابات".
ويتزامن تصريح اللومي مع انتهاء هيئة الانتخابات من احتساب 100 بالمائة من المحاضر التي كشفت فوز النهضة بالصدارة في 25 دائرة انتخابية ما سيمكّنها على الأرجح من الحصول على قرابة 60 مقعد بالبرلمان.
2 de 2 commentaires pour l'article 190612
En continu
- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:28 ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس
- Hier 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:21
|17:55
|15:23
|12:14
|06:20
|04:54
|
25°
|24°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|24°-20
|26°-19
|26°-20
|26°-19
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
(201 557) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 766) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 922) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 562) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(106 378) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 77 697) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 631) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 73 459) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 71 532) النتائج الحينية للانتخابات التشري
( 65 985) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 234) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 012) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 801) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 59 715) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 601) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 54 419) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 362) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 245) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 947) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 807) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:Momolecool (Belgium )
Sur: بعد فوز النهضة في التشريعية، قلب تونس يستنكر...ويعلن امكانية انسحاب القروي من سباق الرئاسة