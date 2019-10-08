سامية عبو: هناك نُــواب تعلقت بهم شبهات فساد ..ووجودهم في البرلمان عيـب

Mardi 08 Octobre 2019
عبــرت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو عن استيائها من ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحــد الماضي .
وشددت عبـّــو على أن 60 بالمائة من الناخبين لم يقوموا بواجبهم الانتخابي .
وتعقيبا منها على حصول بعض النواب على مقاعــد بالبرلمان ، قالت سامية عبو في حوار لها في برنامج "هنا شمس " على اذاعة شمس أف أم للأسف لو تم تمرير القانون القانون الانتخابي لا تجنبنا هذا المشهــد ،مشددة على أن هناك بعض النواب من العيب تواجدهم بمجلس نواب الشعب .
وتابعت عبّو قائلة "هناك نواب تعلقت بهم شبهات فساد كبرى ،وآخرين لديهم ملفات لدى القضاء منهم قضايا تبييض الأموال ،بالاضافة لنواب آخرين أساؤوا للدولة ولديهم تجاوزات للمال العام صلب الدولة ورغم ذلك سوف يتمتعون مستقبلا بالحصانة .
وأضافت "كان المفروض أن يمر القانون الانتخابي الذي ينص على منع كل نائب متعلقة به شبهات فساد من الترشح للبرلمان .
وذكــرت سامية عبو بأنهم كــ 3 نواب عن التيار الديمقراطي في البرلمان السابق دافعوا عن السيادة الوطنية ،وكانوا ضد الفساد ومع النزاهة وكانوا صوت الشعب، وتمكنوا من صناعة رأي عام جديد بعد سنة 2014.
المصدر: شمس أف أم
وشددت عبـّــو على أن 60 بالمائة من الناخبين لم يقوموا بواجبهم الانتخابي .
وتعقيبا منها على حصول بعض النواب على مقاعــد بالبرلمان ، قالت سامية عبو في حوار لها في برنامج "هنا شمس " على اذاعة شمس أف أم للأسف لو تم تمرير القانون القانون الانتخابي لا تجنبنا هذا المشهــد ،مشددة على أن هناك بعض النواب من العيب تواجدهم بمجلس نواب الشعب .
وتابعت عبّو قائلة "هناك نواب تعلقت بهم شبهات فساد كبرى ،وآخرين لديهم ملفات لدى القضاء منهم قضايا تبييض الأموال ،بالاضافة لنواب آخرين أساؤوا للدولة ولديهم تجاوزات للمال العام صلب الدولة ورغم ذلك سوف يتمتعون مستقبلا بالحصانة .
وأضافت "كان المفروض أن يمر القانون الانتخابي الذي ينص على منع كل نائب متعلقة به شبهات فساد من الترشح للبرلمان .
وذكــرت سامية عبو بأنهم كــ 3 نواب عن التيار الديمقراطي في البرلمان السابق دافعوا عن السيادة الوطنية ،وكانوا ضد الفساد ومع النزاهة وكانوا صوت الشعب، وتمكنوا من صناعة رأي عام جديد بعد سنة 2014.
المصدر: شمس أف أم
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Par:Momolecool (Belgium )
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