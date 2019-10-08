الانتخابات التشريعية: النهضة تتصدّر النتائج في 25 دائرة انتخابية

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - نشرت الثلاثاء 8 أكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية الحينية وذلك بعد احتساب 100% من المحاضر ل33 دائرة انتخابية.
وأظهرت النتائج تصدّر حركة النهضة للنتائج في 25 دائرة انتخابية مقابل تصدّر حزب قلب تونس النتائج في 7 دوائر وتصدّر الحزب الدستوري الحر لدائرة وحيدة.
وقد تصدّر قلب تونس النتائج بفارق صغير عن حركة النهضة في دوائر تونس 2، أريانة، بنزرت، نابل 2 وباجة وجندوبة والكاف فيما تصدّر الحزب الدستوري الحر دائرة المنستير بفارق صغير عن حركة النهضة أيضا.
وأظهرت النتائج تصدّر حركة النهضة للنتائج في 25 دائرة انتخابية مقابل تصدّر حزب قلب تونس النتائج في 7 دوائر وتصدّر الحزب الدستوري الحر لدائرة وحيدة.
وقد تصدّر قلب تونس النتائج بفارق صغير عن حركة النهضة في دوائر تونس 2، أريانة، بنزرت، نابل 2 وباجة وجندوبة والكاف فيما تصدّر الحزب الدستوري الحر دائرة المنستير بفارق صغير عن حركة النهضة أيضا.
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Par:Momolecool (Belgium )
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