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الانتخابات التشريعية: النهضة تتصدّر النتائج في 25 دائرة انتخابية

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - نشرت الثلاثاء 8 أكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية الحينية وذلك بعد احتساب 100% من المحاضر ل33 دائرة انتخابية.
وأظهرت النتائج تصدّر حركة النهضة للنتائج في 25 دائرة انتخابية مقابل تصدّر حزب قلب تونس النتائج في 7 دوائر وتصدّر الحزب الدستوري الحر لدائرة وحيدة.

وقد تصدّر قلب تونس النتائج بفارق صغير عن حركة النهضة في دوائر تونس 2، أريانة، بنزرت، نابل 2 وباجة وجندوبة والكاف فيما تصدّر الحزب الدستوري الحر دائرة المنستير بفارق صغير عن حركة النهضة أيضا.





  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 190609

Portugal  (Portugal)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 15h 05m |           
محلاها حركة النهضة وماأحلى منظوريها
خمسة وخميس في عين الحساد
ان شاء الله تكون اول خطوة للأمام بعد ما استرجعت الحركة انفاسها وجلّطت اعلام الهرسلة والعار الذي لو كان فقط غير كاذب و خالق فتن ضد النهضة لتمكنت من حصد اكثر مقاعد في البرلمان.
اليوم متحصلين على شهائد عليا وأصحاب نفوذ يزمجرون ويعربون بان النهضة قد أفقرت الدولة بفتحها لطوامير الدولة المالية واعطائها لمنسوبيها
اليوم نسبة كبيرة تتحدث عن امتلاك الجبالي لمغامرات عزيزة
وامتلاك الغنوشي لبنزرت والعريض لهناشر

هذا الكل وهوما عندهم النفاذ الى المعلومة
عندهم عتيد
عندهم I watch
عندهم وعندهم
وعندهم مجاري الصرف الصحي الذين أتى يوم ورأينا فيهم حالة كفار قريش اثر الهزيمة التي صوّرها العقاد رحمه الله

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 14h 56m |           
المفروض يكون تجميع و فرز الاصواط باستعمال التكنولوجيا بالتوازي مع الورقي من داخل مكتب الاقتراع

Mandhouj  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 14h 53m |           
يسنوا في غدوة ، باش تهداء الأعصاب أكثر !!!

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 14h 33m |           
احتساب 100% من المحاضر ل33 دائرة انتخابية.
وتصدّر حركة النهضة للنتائج في 25 دائرة انتخابية مقابل تصدّر حزب قلب تونس النتائج في 7 دوائر وتصدّر الحزب الدستوري الحر لدائرة وحيدة.
الأخبار هذه الكل ولم تستطيعوا أن تمدّونا بعدد المقاعد لكل حزب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



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