الانتخابات التشريعية: النهضة تتصدّر النتائج في 25 دائرة انتخابية

Mardi 08 Octobre 2019



باب نات

- نشرت الثلاثاء 8 أكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية الحينية وذلك بعد احتساب 100% من المحاضر ل33 دائرة انتخابية.وأظهرت النتائج تصدّر حركة النهضة للنتائج في 25 دائرة انتخابية مقابل تصدّر حزب قلب تونس النتائج في 7 دوائر وتصدّر الحزب الدستوري الحر لدائرة وحيدة.وقد تصدّر قلب تونس النتائج بفارق صغير عن حركة النهضة في دوائر تونس 2، أريانة، بنزرت، نابل 2 وباجة وجندوبة والكاف فيما تصدّر الحزب الدستوري الحر دائرة المنستير بفارق صغير عن حركة النهضة أيضا.