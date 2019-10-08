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سيف الدين مخلوف لمحمد عبو: حذاري من مصير نجيب الشابي

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - انتقد رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار عبر امواج اذاعة "كاب اف ام" موقف حزب التيار الديمقراطي الذي خير المعارضة مبدئيا.
وقال سيف الدين مخلوف " انصح التيار الديمقراطي بان لا يعيد اخطاء نجيب الشابي الذي دمر مستقبله السياسي برفضه التحالف مع النهضة والاحزاب الثورية في 2011.
وتابع مخلوف " على التيار الديمقراطي ان يراجع مواقفه اون يدخل في تحالف مع الاحزاب التي تؤمن بالثورة.
من جانب اخر قال مخلوف ان هزيمة اليسار على غرار الجبهة الشعبية رسالة من الشعب التونسي مضيفا " اللطخة كانت قوية على اليسار".

وطالب مخلوف من اليسار اعادة النظر في فكره ومواقفه قبل الاندثار التام".


  
  
     
  
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