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عياض اللومي للمكي ''لن نتحالف معكم وسنقاضي راشد الغنوشي'' والمكي يرد ''لم يكن هذا موقفك عندما كنت مع المرزوقي''

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - دخل كل من القيادي في حزب حركة النهضة عبد اللطيف المكي والقيادي في حزب قال تونس عياض اللومي في مشادة كلامية على خلفية التهم المتبادلة بالفساد.
وقال عياض اللومي موجها كلامه للمكي " الحوار مع النهضة مرفوض تماما ناهيك عن التحالف".
وقال اللومي " سأستقيل من حزب قلب تونس اذا قرر التحالف مع حزب حركة النهضة والغنوشي متورط في الفساد ولا عليه اتهام الاخرين بنفس تلك التهم.
وقد رد عبد اللطيف المكي على اللومي قائلا "بان القضاء سيكشف من هو المتورط الحقيقي في الفساد متابعا " الغنوشي لم يتهم احدا بالفساد بما فيه حزب قلب تونس".

وتابع المكي " لم يكن هذا موقف عياض اللومي عندما كان في حزب المنصف المرزوقي".
وقال عياض اللومي انه سيقوم بمقضاة راشد الغنوشي بسبب التهم الموجهة اليه ولحزبه".




  
  
     
  
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