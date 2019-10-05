التشريعية 2019: التلفزة التونسية تغطية مباشرة لمدة 19 ساعة

Samedi 05 Octobre 2019



باب نات

- بمناسبة الانتخابات التشريعية التي سيجري الاقتراع فيها يوم الأحد 06 أكتوبر2019، استعدت التلفزة التونسية لهذا الحدث الهام بقدر حجم الاهتمام المحلي والدولي بالانتخابات التونسية .ووفق بلاغ للتلفزة التونسية ستعمل المؤسسة على أن تكون المصدر الأول للمعلومات المتعلقة بكامل العملية الانتخابية بما في ذلك يوم الاقتراع ويوم إعلان النتائج وما يحصل بعدها من نقاشات وتحليلات للانتخابات ونتائجها ، وللغرض ستكون التلفزة الوطنية على موعد يوم الأحد 06 أكتوبر مع تغطية مفتوحة منذ الساعة السابعة صباحا تنطلق بنشرة إخبارية يليها أستوديو صباحي يتواصل إلى غاية العاشرة صباحا ليُفتح بعده أستوديو نجيب الخطاب ، أكبر أستوديوهات التلفزة التونسية ، وتنطلق الحصة المباشرة التي تتواصل إلى حدود الساعة الثانية من صباح الاثنين 07 أكتوبر الجاري .الأستوديو سيفتح نافذة على استوديوهات فرعية داخل المؤسسة وعلى مدينة الثقافة والمركز الإعلامي لهيئة الانتخابات كما سيجري خلال كامل اليوم تأمين بث أكثر من 80 نقطة خارجية لمواكبة عمليات الاقتراع والفرز في 27 دائرة انتخابية إضافة إلى نافذة على عدد من الدوائر الانتخابية بالخارج ومقرات الحملات الانتخابية للأحزاب .يوم الاقتراع سيؤمنه أكثر من 90 صحفي وصحفية إضافة إلى حوالي 300 تقنيا ويتخلله أكثر من 11 موعد إخباري على امتداد ساعات اليوم .وللغرض تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الضيوف بين أكاديميين ومثقفين ومبدعين وأبرز الشخصيات السياسية والمترشحين للتشريعية للحضور في مختلف الفضاءات المباشرة .كما تواصل التلفزة مواكبتها لنتائج الانتخابات التشريعية الحينية والأولية والنهائية .