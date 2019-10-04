السليطي: فتح تحقيق في العقود بين القروي وعيش تونسي والنهضة و''اللوبينغ''

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - قال المتحدث باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي لاذاعة موزاييك إن قاضي التحقيق بالقطب المالي تعهد بالشكاية التي رفعها محمد عبو يوم أمس حول العقود التي تم إبرامها بين المترشح نبيل القروي ورئيسة جمعية "عيش تونسي" ألفة تراس وحركة النهضة مع شركات ''اللوبييغ'' في الولايات المتحدة الأمريكية.
Credits Mosaique FM
وأضاف السليطي أنّ قاضي التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات في هذا الغرض.
Credits Mosaique FM
وأضاف السليطي أنّ قاضي التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات في هذا الغرض.
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Par:independentMen ( )
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