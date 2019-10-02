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توفيق بن بريك لقيس سعيّد : احترم نفسك وانسحب من الرئاسة لفائدة القروي

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - قال الثلاثاء 1 أكتوبر، الكاتب والصحفي وعضو حملة المرشّح للرئاسة نبيل القروي، توفيق بن بريك إنه عار على تونس مواصلة المسار الانتخابي واجراء انتخابات دون القروي.

ودعا بن بريك قيس سعيد إلى الانسحاب من سباق الرئاسة لفائدة القروي وخاطبه قائلا "تجري وحدك ومخلّي الڨمودي لتالي، لو لديك شيء من المروءة ستنسحب، احترم نفسك وانسحب لفائدة القروي".





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190228

Ryan81  (Tunisia)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 08h 45m |           
هب هب هب 💩💩💩



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