توفيق بن بريك لقيس سعيّد : احترم نفسك وانسحب من الرئاسة لفائدة القروي

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- قال الثلاثاء 1 أكتوبر، الكاتب والصحفي وعضو حملة المرشّح للرئاسة نبيل القروي، توفيق بن بريك إنه عار على تونس مواصلة المسار الانتخابي واجراء انتخابات دون القروي.ودعا بن بريك قيس سعيد إلى الانسحاب من سباق الرئاسة لفائدة القروي وخاطبه قائلا "تجري وحدك ومخلّي الڨمودي لتالي، لو لديك شيء من المروءة ستنسحب، احترم نفسك وانسحب لفائدة القروي".