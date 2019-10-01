القبض على ''ميزو'' مصنف خطير في للعمران محل 20 منشور تفتيش

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - تمكن مساء يوم الثلاثاء أعوان فريق الاستمرار منطقة الامن الوطني بالعمران من القبض على مصنف خطير معروف بكنية ميزو محل 20 منشور تفتيش في قضايا حق عام لفائدة عدة وحدات أمنية ..
باستشارة النيابة بالاحتفاظ بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ....
باستشارة النيابة بالاحتفاظ بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ....
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Par:aziz75 (France )
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