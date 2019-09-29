في ذو فويس:نهى رحيم تخطف الاضواء وتحلق عاليا في سماء الشهرة العربية

Dimanche 29 Septembre 2019



باب نات

- برزت التونسية نهى رحيم في حلقة البارحة من برنامج ذو فويس وخطفت الأضواء وهي تغني بإحساس كبير جرج تاني لشيرين كاشفة عن صوت قوي وحضور ركحي متميز...فجرت مسرح ذو فويس بموهبتها وصوتها الذي ينبؤنا بميلاد فنانة كبيرة ستذهب بعيدا في سماء الأغنية العربية.نهى رحيم صوت واعد أكيد انها ستواصل المشوار بثبات في البرنامج وهي التي خطفها راغب علامة الذي عرفناه محبا وفيا وصادقا لتونس ونهى بين أيادي أمينة وستجد من راغب كل الدعم والمساندة.