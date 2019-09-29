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منذر بالحاج علي : الغنوشي يشعر بالذّعر ولن يدخل البرلمان وسيصبح حليفا لروابط حماية الثورة

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - شكّك أول أمس الجمعة، مرشّح ائتلاف الوطن الجديد في الانتخابات التشريعية بدائرة تونس 1، منذر بالحاج علي، في امكانية فوز زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي ترشّح في نفس الدائرة، بمقعد في البرلمان.

وقال منذر بالحاج علي خلال استضافته في قناة الحوار التونسي "شكون يقول الّي الغنوشي بش يربح أنا في تصوّري لن يفوز بمقعد في البرلمان وتو نشوفو، ما عادش برشا لنهار 6 أكتوبر".
وانتقد بالحاج مواقف الغنوشي آخرها التي حذّر فيها من تصادم بين رأسي السلطة في حال فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية وحزب قلب تونس في الانتخابات التشريعية.

وعلّق بالحاج قائلا "الغنوشي في حالة ذعر وهو يعاني من السكيزوفرانيا، وهذه السكيزوفرانيا ستقوده إلى التحالف مع عماد دغيج وروابط حماية الثورة".

الفيديو: الساعة 1 و15 دقيقة و57 ثانية


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190030

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 29 Septembre 2019 à 13h 27m |           
صدقوني صناعة الارهاب هذاالبخش و امثاله هم الذين يشرفون ويمولونها... ولو كانو الارهابيون متطرفون دينيون لفشخوهم منذ زمن طويل ... لا يمكنني ان افهم كيف يقوم متطرف ديني بقتل عون امن بو عايلة و حاج بيت ربي الا اذا كانو تحت امرت امثال هذا البخش...

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 29 Septembre 2019 à 13h 05m |           
إتحاد الشغل جزء من المنظومة القديمة التي ثار عليها الشعب ويتحمل مسؤولية ما يحدث من فساد يطال البلاد والعباد
الشعب يريد الثورة من جديد

Ajanoub  (France)  |Dimanche 29 Septembre 2019 à 12h 42m |           
الغنوشي اشرف من اشرفكم. ... سياسة زبالة.



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