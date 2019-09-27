عماد الدايمي يحذّر الشاهد ووزراءه من تعيينات اللحظة الأخيرة ومن عقد صفقات ومنح رخص قبل مغادرة الحكومة

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- وجّه الجمعة 27 سبتمبر، النائب عماد الدايمي رسالة تحذيرية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزرائه من قرارات اللحظة الأخيرة قبل مغادرة الحكومة.وقال الدايمي متوجّها للشاهد ووزرائه " حذاري من قرارات اللحظة الأخيرة قبل مغادرتكم للحكم لفرض أمر واقع أو لتمرير خيارات وصفقات وتعيينات على أساس المصلحة الشخصية والفئوية الضيقة".ودعا الدايمي شرفاء الادارة والأحزاب والسياسيين والنواب إلى التحلي بالمسؤولية واعلام الرأي العام عن أي شبهة وممارسة الضغوطات اللازمة لتجنب أي تعيينات أو تغييرات او منح رخص في الدقيقة تسعين".