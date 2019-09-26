بالقاضي للمرايحي، شنيّة السيادة وشنوة يزيدنا استرجاع الثروات؟؟ والمرايحي يرد : الحكاية حكاية شرف يا عندك ... يا ما عندكش

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- استضافت الاربعاء 25 سبتمبر الاعلامية مريم بالقاضي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وركّزت أساسا على أسباب دعمه للمرشح قيس سعيّد في الدور الثاني للرئاسة.وأشار المرايحي إلى أنه بين القروي وقيس سعيّد يختار قيس سعيّد لأنه الأقرب والأجدر بالرئاسة ولأنه لا يمكنه مساندة شخص تحوم حوله شبهات وفق تعبيره.ووتحدّث عن وجود نقاط التقاء بينه وبين قيس سعيّد خاصة في علاقة بمسألة السيادة الوطنية واسترجاع الثروات.فسألت مريم بالقاضي المرايحي قائلة "شنيّة السيادة الوطنية بالنسبة للطفي المرايحي فأجابها قائلا "سيادة القرار التونسي مهم جدّا أمام عديد الاملاءات أمام ضعف امكانياتنا".وتابعت بالقاضي متسائلة "باهي وحكاية الثروات الطبيعية، وانتم قلتو تونس لازمها تسترجع ثرواتها، شنية بالضبط الثروات؟؟ شوية فسفاط؟؟ وهذا شنوة بش يزيدنا في النمو ؟ وهل سيساهم في خلق مواطن شغل؟؟".وردّ المرايحي قائلا "نسمع في برشا يقولو شنية الثروات، على شوية ملح ما يجي شي، لكن الموضوع موضوع مبدئي ليس مسألة أموال وقدّاش يجيبلنا، وهو موضوع كيف الشرف، يا اما عندك شرف يا اما ما عندكش وبش يزيدنا خشم وأنفة وكرامة والاعتزاز بالانتماء".وأضاف قائلا "الشوية الّي عندنا متاعنا، والانسان ينجّم يكون فقير لكن معتز بانتمائه" مشيرا إلى وجود بلدان وعلى رأسها فرنسا تتحكّم في عديد القطاعات من خلال عائلات نافذة وقوانين ضد مصالحنا وشدّد على ضروة ارساء علاقات قائمة على الندية والاحترام المتبادل.