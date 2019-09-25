Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  

التلفزة الوطنية تعلن يومي 1 و2 أكتوبر القادم لاجراء مناظرات الانتخابات التشريعية

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
ستجرى المناظرات الخاصة بالانتخابات التشريعية "الطريق إلى باردو" يومي 1 و2 أكتوبر القادم، وفق ما أعلنت القناة اليوم الأربعاء.

وسيتناظر في كل مناظرة 9 ممثلين عن القائمات الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة وهم يمثلون القائمات المترشحة الاكثر تمثيلية علما وأن كل المناظرة ستدوم ساعتين ونصف.


والجديد في هذه المناظرة هو أن مقدمي الحوار بإمكانهم طلب توضيح إذا كانت إجابة المترشح غير واضحة ولكن دون الدخول في المحاججة.
المصدر شمس


  
  
     
  
rtt-35ffb1da8d98ae470cd01301a821bd5a-2019-09-25 13:07:12






0 de 0 commentaires pour l'article 189766



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 | 26 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:14 15:37 12:18 06:09 04:43
30°
 29° % 40 :الرطــوبة
تونــس 23°
1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2328°-2227°-2129°-2130°-21
  • Avoirs en devises
    17983,8

  • (24 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569415808|189766 830|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires