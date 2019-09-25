التلفزة الوطنية تعلن يومي 1 و2 أكتوبر القادم لاجراء مناظرات الانتخابات التشريعية

Mercredi 25 Septembre 2019



ستجرى المناظرات الخاصة بالانتخابات التشريعية "الطريق إلى باردو" يومي 1 و2 أكتوبر القادم، وفق ما أعلنت القناة اليوم الأربعاء.وسيتناظر في كل مناظرة 9 ممثلين عن القائمات الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة وهم يمثلون القائمات المترشحة الاكثر تمثيلية علما وأن كل المناظرة ستدوم ساعتين ونصف.والجديد في هذه المناظرة هو أن مقدمي الحوار بإمكانهم طلب توضيح إذا كانت إجابة المترشح غير واضحة ولكن دون الدخول في المحاججة.المصدر شمس