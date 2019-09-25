الهاروني لقيس سعيد: من مصلحتك ان تكون النهضة قوية في البرلمان

Mercredi 25 Septembre 2019



باب نات

- قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في مداخلة على قناة الزيتونة انه من مصلحة المرشح الرئاسي قيس سعيد ان تكون الحركة قوية في البرلمان وتحقق نسبة هامة من المقاعد.واضاف الهاروني " من مصلحة النهضة ان يكون قيس سعيد في الرئاسة ومن مصلحة سعيد ان تكون النهضة قوية مضيفا " قواعدنا صوتت لسعيد في الرئاسية وستعود إلينا في التشريعية.وتابع الهاروني " التيار الثوري سيكون مستفيدا ببقاء النهضة قوية في البرلمان".