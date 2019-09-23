الداخلية تنفي الصبغة الإرهابية لمحاولة الاعتداء على امني في سوسة

Lundi 23 Septembre 2019



باب نات

- تبعا لما تم تداوله حول محاولة طعن عون أمن بسكين بسوسة ظهر اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 ، تؤكد وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على صفحتها بالفايسبوك , أن ما تم تداوله مجانب للحقيقة باعتبار أن العملية تتمثل في قيام الوحدات الأمنية مرجع النظر وفي إطار العمل الروتيني المتعلق بمكافحة جرائم الحق العام بمختلف أنواعها بإخضاع سيارة يشتبه في انخراط راكبيها في أعمال إجرامية.وأضافت الداخلية أن "بمحاولة إيقاف من فيها غادرها أحدهم، حاملا لحقيبة ظهر، محاولا الهروب وقد تزامن ذلك مع مرور دورية أخرى، قام أعوانها بمشاركة الوحدات المتعهدة في القبض عليه وهو ما دفع المظنون فيه وفي محاولة منه للإفلات إلى استعمال آلة حادة للاعتداء على أحد أعوانها وهو ما ينفي الصبغة الإرهابية التي تم الترويج لها بعدة مواقع إلكترونية."