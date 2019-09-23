الدايمي يدعو اتحاد الشغل إلى الاعتذار له وسحب بيان تم وصفه فيه بالفاسق

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - اتّهم الاثنين 23 سبتمبر، النائب عماد الدايمي الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين باستهدافه من خلال بيان بدأه الاتحاد الجهوي بالآية السادسة من سورة الحجرات "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
وقال الدايمي "مرة اخرى يصدر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بيانا مخصصا لي ويستهدفني مباشرة بسبب كشفي لتورط الكاتب العام الجهوي في قضية استغلال نفوذ وبناء فوضوي على أرض خضراء".
ودعا الدايمي المنظمة الشغيلة إلى الاعتذار له وسحب البيان متوعّدا الطبوبي بالرد في حال لم يتم ذلك وقال "اليوم، اذا لم يعتذر الاتحاد عن هذا البيان ويسحبه فردّي لن يكون على علي العدواني (كاتب عام الاتحاد الجهوي بمدنبن) وإنما على نور الدين الطبوبي امين عام الاتحاد مباشرة.
وقال الدايمي "مرة اخرى يصدر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بيانا مخصصا لي ويستهدفني مباشرة بسبب كشفي لتورط الكاتب العام الجهوي في قضية استغلال نفوذ وبناء فوضوي على أرض خضراء".
ودعا الدايمي المنظمة الشغيلة إلى الاعتذار له وسحب البيان متوعّدا الطبوبي بالرد في حال لم يتم ذلك وقال "اليوم، اذا لم يعتذر الاتحاد عن هذا البيان ويسحبه فردّي لن يكون على علي العدواني (كاتب عام الاتحاد الجهوي بمدنبن) وإنما على نور الدين الطبوبي امين عام الاتحاد مباشرة.
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