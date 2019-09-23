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اتحاد الشغل ينفي مساندة الطبوبي للقروي ويتّهم ''مواقع معروفة بالعداء للاتحاد'' بترويج الأكاذيب

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - كذّب الاتحاد العام التونسي للشغل ما يروج حول اعلان الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي ترجيح كفة نبيل القروي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

واتهم الاتحاد صفحات ومواقع معروفة بعدائها للمنظمة الشغيلة بترويج الأكاذيب مجدّدا تأكيده على الوقوف على نفس المسافة من المترشحين.



يذكر أن القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر كان أشار على غرار كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي إلى أن الاتحاد س في الدور الأول للرئاسة عبد الكريم الزبيدي وأشار إلى أن الاتحاد سيكون في الدور الثاني مساندا للقروي باعتبار انتمائمها لنفس المنظومة حسب تعبير منصر.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189612

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 11h 03m |           
الاتحاد الراعي الرسمي للابتزاز و البخل و البطالة ومنع الشغل 👎🏿🛠👎🏿 وبس 🗣

Kamel85  (United Arab Emirates)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 10h 50m |           
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