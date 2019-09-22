قيس سعيد للعربية: سنبقى منفتحين على محيطنا الاقليمي دون التدخل في شؤون الدول

Dimanche 22 Septembre 2019



باب نات

- خص المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد قناة العربية بحوار خاص أوضح من خلاله خطواته في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.و أكد قيس سعيد على استقلاليته عن جميع الأحزاب وأكد أنه لن يتحالف مع أي حزب.وأشار قيس سعيد أن التحالفات تكون على أساس البرامج والرؤى المجتمعية لتونس الغد.وفي علاقة بالدبلوماسية الخارجية أكد قيس سعيد أن تونس ستبقى منفتحة على محيطها الاقليمي والمتوسطي.ونفى قيس سعيد علاقته بحركة النهضة أو حزب التحرير أو أي حزب أخر.وحول اثارة قضية المثلية الجنسية قال سعيد أن اثارة هذا الموضوع هي في الحقيقة من أجل صرف النظر عن القضايا الحقيقة لا أكثر، فالشباب التونسي لم يطرح هذه القضية عند ثورته في 2011 .كما تحدث قيس سعيد عن ملف الجهاز السري والاغتيالات السياسية ... وقال أن القضاء المستقل هو المخول للفصل في هذه القضايا...