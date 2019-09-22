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بعد تدخّل وزارة السياحة : السياح البريطانيون يغادرون النزل في إتجاه المطار

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
باب نات - أكّدت والية نابل سلوى الخياري في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، أنّ السياح الذين تم منعهم من مغادرة أحد النزل في الحمامات من قبل مسؤولين هناك، تمكّنوا من المغادرة وتوجّهوا إلى مطار النفضية بعد تدخّل وزير السياحة روني الطرابلسي.

ويذكر أنّ مسؤولي النزل كانوا قد رفضوا أمس السماح لعدد من السياح البريطانيين الذين قدموا لقضاء عطلتهم عبر وكالة الأسفار ''توماس كوك'' من المغادرة، مطالبين اياهم بدفع 2500 جنيه استرليني كمصاريف إضافية .


وكان المدير الجهوي للسياحة بنابل بسام الورتاني، نفى صباح اليوم صحة الأخبار التي تداولها الإعلام البريطاني بخصوص احتجاز عدد من السياح البريطانيين من قبل إدارة أحد نزل الحمامات بسبب عدم إيفاء متعهد الرحلات "توماس كوك" بمعاليم إقامتهم.
وقال المدير الجهوي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف ام، إن إدارة النزل اتخذت إجراءات عادية معمول بها، شأنها في ذلك شأن عديد النزل في العالم والتي تتعامل مع مشغل الرحلات المذكور الذي يمر بضائقة مالية قد تتسبب في عدم قدرته على تسديد فاتورة إقامة حرفائه.


Credits Jawhara FM


وأبرز في هذا الإطار أن النزل رفض إتمام إجراءات المغادرة Check-out للحرفاء البريطانيين (نحو 30 سائحا) ولم يحتجزهم، بدليل أنهم غادروا لاحقا والتحقوا برحلات العودة باتجاه بريطانيا، بعد تدخل من وزير السياحة والصناعات التقليدية ريني الطرابلسي الذي توصل إلى صيغة تفاهم مع مدير النزل.

  
  
     
  
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