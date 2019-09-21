تنبيرة على حمة الهمامي... تزكيات بعشرات الالاف ونتيجة 0.7 بالمئة

Samedi 21 Septembre 2019



باب نات

- سخرت قناة الحوار التونسي من النتائج التي تحصل عليها المرشح الرئاسي حمة الهمامي في الدور الاول للانتخابات الرئاسية بنسبة 0.7 بالمئة.وعرض برنامج "في البرنامج" التزكيات بعشرات الالاف التي قدمها حمة الهمامي لكنه في النهاية لم يتحصل سوى على 0.7 بالمئة من التصويت.