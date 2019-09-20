حزب البديل التونسي: لن ندعم نبيل القروي

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - أعلن الناطق الرسمي باسم حزب البديل التونسي محمد علي التومي أن الحزب لن يدعم المترشح نبيل القروي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وقال محمد علي التومي في حوار على قناة حنبعل " الموقف من المرشح قيس سعيد لم نحدده بعد باعتبار أن هذا الشخص غامض"، مضيفا " المؤكد أننا لن ندعم نبيل القروي ولكن يمكن أن لا ندعم أيضا قيس سعيد".
وتابع محمد علي التومي " ما بلغنا أنا قيس سعيد رجل نظيف ومستقيم ولكن عندما نشاهد بعض الوجوه المحيطة به الأن يجعلنا نتسائل".
وقال محمد علي التومي في حوار على قناة حنبعل " الموقف من المرشح قيس سعيد لم نحدده بعد باعتبار أن هذا الشخص غامض"، مضيفا " المؤكد أننا لن ندعم نبيل القروي ولكن يمكن أن لا ندعم أيضا قيس سعيد".
وتابع محمد علي التومي " ما بلغنا أنا قيس سعيد رجل نظيف ومستقيم ولكن عندما نشاهد بعض الوجوه المحيطة به الأن يجعلنا نتسائل".
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Par:amor2 (Switzerland )
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