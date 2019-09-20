حزب البديل التونسي: لن ندعم نبيل القروي

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- أعلن الناطق الرسمي باسم حزب البديل التونسي محمد علي التومي أن الحزب لن يدعم المترشح نبيل القروي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.وقال محمد علي التومي في حوار على قناة حنبعل " الموقف من المرشح قيس سعيد لم نحدده بعد باعتبار أن هذا الشخص غامض"، مضيفا " المؤكد أننا لن ندعم نبيل القروي ولكن يمكن أن لا ندعم أيضا قيس سعيد".وتابع محمد علي التومي " ما بلغنا أنا قيس سعيد رجل نظيف ومستقيم ولكن عندما نشاهد بعض الوجوه المحيطة به الأن يجعلنا نتسائل".