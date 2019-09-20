المكّي معلّقا على حادثة المحكمة الابتدائية : أقلية الشيوعيين الراديكاليين تحتلّ المحكمة للتغطية على الحصيلة المزرية في الانتخابات

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- استنكر الخميس 19 سبتمبر، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي ما اعتبره احتلالا لمقر القضاء على خلفية اعتصام هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.وقال المكي معلّقا على الحادثة " أقلية الشيوعيين الراديكاليين في تونس تريد أن تتحكم في أجهزة الدولة وتوظفها في صراعاتها السياسوية وتجعل منها مجرد منفذٍ لتعليماتها السياسية".وتابع قائلا "ها هي تحتل مقر القضاء في ما سمي باعتصام لأن القضاء حسب رايها لم يطبق ما طلبته منه في محاولة يائسة للتغطية على الحصيلة المزرية لمرشحيها في الإنتخابات الرئاسية".يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين أعلنت الخميس الدخول في اعتصام بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة احتجاجا على ما وصفته تقاعس القضاء وتواطؤه في ملف الجهاز السري.