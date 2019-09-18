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لطفي العبدلي: سامي الفهري يتمترس وراء الفاسدين لحماية نفسه ولا أستغرب مهاجمة قناته لقيس سعيد

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال الممثل الكوميدي لطفي العبدلي في شريط في فيديو نشره على صفحته بالأنستغرام أنه لا يستغرب مهاجمة قناة الحوار التونسي للمرشح قيس سعيد.
وأضاف لطفي العبدلي "سامي الفهري يتمترس وراء الفاسدين لحماية نفسه وتفادي دخول السجن"، مضيفا " هذا الشخص لا تهمه ثورة ولا تهمه تونس يهمه مصلحته الشخصية".
وتابع لطفي العبدلي "سامي الفهري اصطف وراء الزبيدي ثم وراء النهضة ثم وراء نبيل القروي".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189332

Aziz1  (Tunisia)  |Mercredi 18 Septembre 2019 à 11h 48m |           
Très prochainement en faillite et en prison pour un bon bout de temps inchallah



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