الهيكا تسلط خطية ب40 ألف د على قناة نسمة

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على قناة "نسمة" قدرها أربعون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية وذلك في حلقة 10 سبتمبر 2019 من برنامج "رئاسيات 2019: الشعب في قرطاج"، .
ووفق بلاغ للهايكا استعملت ووظفت في التقرير جميع التقنيات لإبراز صورة المترشح الرئاسي والدعاية له قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها لفائدته في خرق للمبادئ الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية بما تقتضيه من التزام الحياد وتعامل وسائل الإعلام السمعي والبصري بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وفي خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ووفق بلاغ للهايكا استعملت ووظفت في التقرير جميع التقنيات لإبراز صورة المترشح الرئاسي والدعاية له قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها لفائدته في خرق للمبادئ الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية بما تقتضيه من التزام الحياد وتعامل وسائل الإعلام السمعي والبصري بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وفي خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
En continu
- Hier 22:27 قيس سعيد ضد الدولة أم ضد السيستام؟
- Hier 21:54 غابت المفاجأة و حضر بيان النهضة
- Hier 17:04 بولبابه سالم : زلزال داخل حركة النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:25
|15:44
|12:21
|06:04
|04:36
|
30°
|34°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|34°-26
|34°-24
|32°-24
|33°-25
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
(141 304) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 595) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(114 151) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(113 565) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 487) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 553) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 78 029) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 77 678) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 806) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 279) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 908) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 313) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 56 959) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 398) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 131) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 452) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 423) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 665) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 106) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 421) بوبكر يعتذر لمورو
Par:Momolecool (Belgium )
Sur:يا قيس سعيد ..يا معذبهم...