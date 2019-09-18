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الهيكا تسلط خطية ب40 ألف د على قناة نسمة

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على قناة "نسمة" قدرها أربعون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية وذلك في حلقة 10 سبتمبر 2019 من برنامج "رئاسيات 2019: الشعب في قرطاج"، .

ووفق بلاغ للهايكا استعملت ووظفت في التقرير جميع التقنيات لإبراز صورة المترشح الرئاسي والدعاية له قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها لفائدته في خرق للمبادئ الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية بما تقتضيه من التزام الحياد وتعامل وسائل الإعلام السمعي والبصري بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وفي خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.


  
  
     
  
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