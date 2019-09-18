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زياد الهاني: زعماء الفشل السياسي وأباطرة العهر الإعلامي ''صحاح رقعة''... وادعوهم الى ان ينزاحوا عن سمائنا

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان زعماء الفشل السياسي واباطرة العهر الاعلامي مازالوا يواصلون نفس الخطاب رغم هزائمهم.

وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " أعرف مسبقا أنهم «صحاح رقعة»، ولن يتخلوا عن أوهامهم. فغرورهم يصور لهم أنفسهم كآلهة معصومين..
لذا سيسعون بكل ما أوتوا من وقاحة للحفاظ على مواقعهم السياسية والإعلامية، غير عابئين برسالة الشعب الزلزالية لهم.

أدعوا زعماء الفشل السياسي وأباطرة العهر الإعلامي، كي ينزاحوا عن سمائنا..


  
  
     
  
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