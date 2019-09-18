حمادي الجبالي يعلن مساندته لقيس سعيد

Mercredi 18 Septembre 2019



أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حمادي الجبالي في بلاغ إثر الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسية عن مساندته للمترشح إلى الدور الثاني قيس سعيد .وجاء في بيان الجبالي ''أنه لا يمكنه إلى الانحياز إلا الى إرادة الحرية والكرامة وأعلن عن دعمي للأستاذ قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. كما أطالب باطلاق سراح السيد نبيل القروي ليخوض سباق الانتخابات على قدر المساواة مع منافسه''.