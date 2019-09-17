العجمي الوريمي: لو أجرت النهضة استفتاء داخليا لكان قيس سعيد هو العصفور النادر

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- نشر القيادي بحركة النهضة ، العجمي الوريمي الثلاثاء 17 سبتمبر ، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك قال فيها أنه " ولو أجرت النهضة استفتاء داخليا لكان قيس سعيد يحتل مرتبة متقدمة في نوايا التصويت عند ناخبي النهضة لاعتبارات يطول شرحها".وأضاف العجمي الوريمي " النبض النهضوي ليس بعيدا عن نبض الشارع بل ان الشارع يتأثر بالصبغة النهضوية.