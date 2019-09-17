فيديو اليوم التبيني لمسنة تونسية: يا حاجة يحبو يبدلو القران ويساوون في الميراث

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - بث النائب فيصل التبيني في صفحته الرسمية على الفايسبوك فيديو لحوار دار بينه وبين مسنة في احد ارياف جندوبة وذلك للحديث عن مسالة المساواة في الميراث.
وعبرت المسنة عن رفضها الشديد لقضية المساواة في الميراث مؤكدة انها ترفض تغيير احكام في القران لانه يخالف قواعد الاسلام.
وقال فيصل التبيني موجها كلامه للمسنة " يا حاجة يحبو يغيروا في القران ويحطولنا المساواة في الميراث".
وعبرت المسنة عن رفضها الشديد لقضية المساواة في الميراث مؤكدة انها ترفض تغيير احكام في القران لانه يخالف قواعد الاسلام.
وقال فيصل التبيني موجها كلامه للمسنة " يا حاجة يحبو يغيروا في القران ويحطولنا المساواة في الميراث".
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Par:Shadow (Saudi Arabia )
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