تقرير فرانس 2 حول الرئاسية : التونسيون يرفضون الطبقة السياسية وينتخبون''Robocop''

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- بثّت الاثنين 16 سبتمبر، قناة فرانس 2، تقريرا حول النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي أفرزت فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي.وقالت القناة إن نتائج الانتخابات تجسّد شعار "ديقاج" الذي رفعه التونسيون في وجه الطبقة السياسية التقليدية من خلال انتخاب شخصين من خارج المنظومة.واشارت فرانس 2 إلى أن التونسيون انتخبوا قيس سعيّد الذي يلقّبونه ب"Robocop" وانتخبوا نبيل القروي الموقوف في السجن بتهمة تبييض الأموال.