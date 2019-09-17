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تقرير فرانس 2 حول الرئاسية : التونسيون يرفضون الطبقة السياسية وينتخبون''Robocop''

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - بثّت الاثنين 16 سبتمبر، قناة فرانس 2، تقريرا حول النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي أفرزت فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي.
وقالت القناة إن نتائج الانتخابات تجسّد شعار "ديقاج" الذي رفعه التونسيون في وجه الطبقة السياسية التقليدية من خلال انتخاب شخصين من خارج المنظومة.
واشارت فرانس 2 إلى أن التونسيون انتخبوا قيس سعيّد الذي يلقّبونه ب"Robocop" وانتخبوا نبيل القروي الموقوف في السجن بتهمة تبييض الأموال.





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189249

Mavb2013  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 09h 39m |           
Cette chaîne colonialiste par essence, a été le porte-voix de karoui et de moussi

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 09h 36m |           
Un reportage de mensonge, jamais les tunisiens l'on surmené un robocop, seulement votre media de honte et de malversation.




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