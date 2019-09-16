الانتخابات الرئاسية : TOP صفر فاصل

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - أظهرت نتائج رسمية جزئية لانتخابات الرئاسة التونسية تقدم المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 77 بالمئة من الأصوات.
وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.8 بالمئة، ومرشح حزب "قلب تونس" القروي على 15.5 بالمئة، ومرشح حركة النهضة مورو على 12.9 بالمئة من الأصوات.
استرجاع مصاريف انتخابية
ووفق النتائج الجزئية سوف يتمتع 11 مترشح للانتخابات الرئاسية على منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد حصولهم على 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات.
ووفق نفس النتائج فإن ترتيب " جماعة صفر فاصل " جاء على النحو التالي :
المرتبة 26 حاتم بولبيار بنسبة 0،1
المرتبة 25 سليم الرياحي 0،1
المرتبة 24 محمد الصغير النوري 0،1
المرتبة 23 سلمى اللومي 0،2
المرتبة 22 عبيد البريكي 0،2
المرتبة 21 ناجي جلول 0،2
المرتبة 20 محسن مرزوق 0،2
المرتبة 19 حمادي الجبالي 0،2
المرتبة 18 عمر منصور 0،3
المرتبة 17 سعيد العايدي 0،3
المرتبة 16 الياس الفخفاخ 0،4
المرتبة 15 حمة الهمامي 0،7
المرتبة 14 الهاشمي الحامدي 0،7
المرتبة 13 منجي الرحوي 0،8
وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.8 بالمئة، ومرشح حزب "قلب تونس" القروي على 15.5 بالمئة، ومرشح حركة النهضة مورو على 12.9 بالمئة من الأصوات.
استرجاع مصاريف انتخابية
ووفق النتائج الجزئية سوف يتمتع 11 مترشح للانتخابات الرئاسية على منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد حصولهم على 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات.
ووفق نفس النتائج فإن ترتيب " جماعة صفر فاصل " جاء على النحو التالي :
المرتبة 26 حاتم بولبيار بنسبة 0،1
المرتبة 25 سليم الرياحي 0،1
المرتبة 24 محمد الصغير النوري 0،1
المرتبة 23 سلمى اللومي 0،2
المرتبة 22 عبيد البريكي 0،2
المرتبة 21 ناجي جلول 0،2
المرتبة 20 محسن مرزوق 0،2
المرتبة 19 حمادي الجبالي 0،2
المرتبة 18 عمر منصور 0،3
المرتبة 17 سعيد العايدي 0،3
المرتبة 16 الياس الفخفاخ 0،4
المرتبة 15 حمة الهمامي 0،7
المرتبة 14 الهاشمي الحامدي 0،7
المرتبة 13 منجي الرحوي 0،8
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Par:falfoul (Tunisia )
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