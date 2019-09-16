الانتخابات الرئاسية : TOP صفر فاصل

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

استرجاع مصاريف انتخابية

- أظهرت نتائج رسمية جزئية لانتخابات الرئاسة التونسية تقدم المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 77 بالمئة من الأصوات.وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.8 بالمئة، ومرشح حزب "قلب تونس" القروي على 15.5 بالمئة، ومرشح حركة النهضة مورو على 12.9 بالمئة من الأصوات.ووفق النتائج الجزئية سوف يتمتع 11 مترشح للانتخابات الرئاسية على منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد حصولهم على 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات.المرتبة 26 حاتم بولبيار بنسبة 0،1المرتبة 25 سليم الرياحي 0،1المرتبة 24 محمد الصغير النوري 0،1المرتبة 23 سلمى اللومي 0،2المرتبة 22 عبيد البريكي 0،2المرتبة 21 ناجي جلول 0،2المرتبة 20 محسن مرزوق 0،2المرتبة 19 حمادي الجبالي 0،2المرتبة 18 عمر منصور 0،3المرتبة 17 سعيد العايدي 0،3المرتبة 16 الياس الفخفاخ 0،4المرتبة 15 حمة الهمامي 0،7المرتبة 14 الهاشمي الحامدي 0،7المرتبة 13 منجي الرحوي 0،8