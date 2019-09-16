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الصافي سعيد: فُزنا على الماكينات وأصحاب المال

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الصافي سعيد، مساء الاحد 15 سبتمبر “في إنتظار الإعلان الرسمي للنتائج..مرتبة خامسة.. صحيح كنا ننتظر الافضل وكنا منافسين جديين لكرسي الرئاسة بالرغم من بساطة حملتنا ولا مكينة إعلامية ولا مال فاسد ولا شيء وجئنا في مرتبة تعتبر مشرفة وفزنا على مترشحين ذوي جاه ومكينات".

وشدد سعيد في تدوينة نشرها بـ صفحته الرسمية بالفايسبوك على أنه سيواصل العمل، متقدما للمترشحين (قيس سعيد ونبيل القروي) اللذين مرا إلى الدور الثاني في السباق الرئاسي بعبارات التهنئة وإلى سعيد بالأخص لتصدره المرتبة الأولى من بين 24 متسابقا.


و تقدم بالشكر لكافة الناخبين وخص بالذكر من صوتوا له، قائلا لهم “شكرا لكم وأصواتكم تاج فوق رأسي وسنواصل العمل ونحن هنا”.



  
  
     
  
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