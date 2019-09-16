الصافي سعيد: فُزنا على الماكينات وأصحاب المال

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الصافي سعيد، مساء الاحد 15 سبتمبر “في إنتظار الإعلان الرسمي للنتائج..مرتبة خامسة.. صحيح كنا ننتظر الافضل وكنا منافسين جديين لكرسي الرئاسة بالرغم من بساطة حملتنا ولا مكينة إعلامية ولا مال فاسد ولا شيء وجئنا في مرتبة تعتبر مشرفة وفزنا على مترشحين ذوي جاه ومكينات".
وشدد سعيد في تدوينة نشرها بـ صفحته الرسمية بالفايسبوك على أنه سيواصل العمل، متقدما للمترشحين (قيس سعيد ونبيل القروي) اللذين مرا إلى الدور الثاني في السباق الرئاسي بعبارات التهنئة وإلى سعيد بالأخص لتصدره المرتبة الأولى من بين 24 متسابقا.
و تقدم بالشكر لكافة الناخبين وخص بالذكر من صوتوا له، قائلا لهم “شكرا لكم وأصواتكم تاج فوق رأسي وسنواصل العمل ونحن هنا”.
وشدد سعيد في تدوينة نشرها بـ صفحته الرسمية بالفايسبوك على أنه سيواصل العمل، متقدما للمترشحين (قيس سعيد ونبيل القروي) اللذين مرا إلى الدور الثاني في السباق الرئاسي بعبارات التهنئة وإلى سعيد بالأخص لتصدره المرتبة الأولى من بين 24 متسابقا.
و تقدم بالشكر لكافة الناخبين وخص بالذكر من صوتوا له، قائلا لهم “شكرا لكم وأصواتكم تاج فوق رأسي وسنواصل العمل ونحن هنا”.
En continu
- 07:19 الشعب يريد.. الشعب يعاقب
- Hier 16:50 المرزوقي والزبيدي يصوتان بسوسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:55
|18:28
|15:46
|12:21
|06:02
|04:34
|
32°
|34°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|34°-26
|33°-25
|33°-24
|32°-23
|31°-22
Follow @babnet_Tunisie
(124 101) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 156) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(107 028) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 428) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 515) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 69 423) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 64 248) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 114) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 849) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 783) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 303) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 611) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 073) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 956) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 49 498) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 595) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 068) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 281) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 382) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 44 099) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: شبكة مراقبون: المترشحان قيس سعيد ونبيل القروي سيمران إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها