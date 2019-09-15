وفاة الفنانة منيرة حمدي

Dimanche 15 Septembre 2019



رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته

توفيت مساء الأحد 15 سبتمبر 2019 الفنانة التونسية منيرة حمدي.ولِدَت مُنِيرَة حمدي في باجة، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب.شاركت مُنِيرَة في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.وقد حصلت على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، و تم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.وقد قدمت أكثر من 50 أغنية، كما قدمت العديد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية.المصدر موزاييك