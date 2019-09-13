الشاهد يكذّب تصريحات الزبيدي : ياخي أحنا نلعبو؟؟ مشروع توزر 1 انطلق فعلا ... واستعمال سيارة مصفّحة موش فخرة

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - استغرب الخميس 12 سبتمبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، تصريحات منافسه عبد الكريم الزبيدي بخصوص تدشين مشروع محطة فوطوضوئية.
وقال الشاهد خلال استضافته في قناة حنبعل إن هذه التصريحات غير مسؤولة وأشار إلى أنه لم يردّ عليها لأنه من غير اللائق وفق تعبيره أن تكون هناك تصريحات وتصريحات مضادة بين رئيس الحكومة ووزير في حكومته.
وخلافا لما صرّح به الزبيدي أكّد الشاهد أنه قام بتدشين مشروع توزر 1 للطاقة الضوئية الذي انطلق موضّحا أن مشروع توزر 2 هو الذي سينطلق في 2020.
وبخصوص مصاريف تنقّله واستعمال سيارة مصفحة قال الشاهد متأسفا "تو هذا كلام؟ من الطبيعي أن رئيس الحكومة يتنقّل لتدشين المشاريع والحضور في المؤتمرات".
أما بخصوص السيارة المصفحة قال الشاهد "موش فخرة اني نستعمل سيارة مصفحة وهذه مسألة فرضتها الظروف الأمنية فأنا أتلقى تهديدات منذ 3 سنوات".
وقال الشاهد خلال استضافته في قناة حنبعل إن هذه التصريحات غير مسؤولة وأشار إلى أنه لم يردّ عليها لأنه من غير اللائق وفق تعبيره أن تكون هناك تصريحات وتصريحات مضادة بين رئيس الحكومة ووزير في حكومته.
وخلافا لما صرّح به الزبيدي أكّد الشاهد أنه قام بتدشين مشروع توزر 1 للطاقة الضوئية الذي انطلق موضّحا أن مشروع توزر 2 هو الذي سينطلق في 2020.
وبخصوص مصاريف تنقّله واستعمال سيارة مصفحة قال الشاهد متأسفا "تو هذا كلام؟ من الطبيعي أن رئيس الحكومة يتنقّل لتدشين المشاريع والحضور في المؤتمرات".
أما بخصوص السيارة المصفحة قال الشاهد "موش فخرة اني نستعمل سيارة مصفحة وهذه مسألة فرضتها الظروف الأمنية فأنا أتلقى تهديدات منذ 3 سنوات".
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Par:mavb2013 (Tunisia )
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