في سيدي حسين القبض على عنصر اجرامي محل 8مناشير تفتيش

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- تمكن ليلة أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية سيدي حسين من القبض على أبرز العناصر المطلوبة للعدالة بالجهة و إماطة اللثام عن جملة من الجرائم كان قد ارتكبها في حق عدة مواطنين وبعرضه على الناظم الآلي تبين و أنه مطلوب لوحدات أمنية مختلفة من أجل البراكاجات و السرقات و محل 4 مناشير تفتيش من أجل النطر و 4 مناشير تفتيش من أجل البراكاجات وافتكاك متاع الغير تحت التهديد بأسلحة بيضاء ...باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ...