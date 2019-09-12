في سيدي حسين القبض على عنصر اجرامي محل 8مناشير تفتيش

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - تمكن ليلة أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية سيدي حسين من القبض على أبرز العناصر المطلوبة للعدالة بالجهة و إماطة اللثام عن جملة من الجرائم كان قد ارتكبها في حق عدة مواطنين وبعرضه على الناظم الآلي تبين و أنه مطلوب لوحدات أمنية مختلفة من أجل البراكاجات و السرقات و محل 4 مناشير تفتيش من أجل النطر و 4 مناشير تفتيش من أجل البراكاجات وافتكاك متاع الغير تحت التهديد بأسلحة بيضاء ...
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ...
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ...
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Par:kerker (France )
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